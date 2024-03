Hoogeveen en provincie proberen vertrek TVM te voorkomen

Hoogeveen hoopt een mogelijk vertrek van verzekeraar TVM uit de gemeente te voorkomen. Fracties dienden een motie in richting het gemeentebestuur met de oproep om er alles aan te doen het bedrijf in de regio te houden. Burgemeester Karel Loohuis liet weten dat ze daar al mee bezig zijn.

"Wat u van ons vraagt, is in lijn met de inzet van het college", liet Loohuis weten. Volgens de burgemeester probeert de gemeente de verzekeraar te overtuigen om in de gemeente te blijven. "Dat doet Hoogeveen samen met de provincie Drenthe."

'Enorme impact'

TVM wil nog voor 2030 afscheid nemen van het huidige gebouw aan de Van Limburg Stirumstraat in Hoogeveen. De vraag is waar de transportverzekeraar zich dan gaat vestigen. De fracties in Hoogeveen zijn bang dat het bedrijf haar pijlen richt op een plek buiten de gemeentegrenzen.

Zo gaat de naam Zwolle rond. Maar de lokale politiek ziet een vertrek van de verzekeraar uit de regio niet zitten. "Hoogeveen en TVM zijn twee sterke merken die bij elkaar horen", liet Stan van Eck van de PvdA weten. "Een vertrek heeft een enorme impact op de gemeente en de werkgelegenheid." Bij het bedrijf werken rond de 500 mensen.

Vertrek slecht voor iedereen

Volgens Ronald Klok van de VVD is TVM niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar ook voor de logistieke sector. "Hoogeveen is een logistiek knooppunt. Een vertrek is niet alleen slecht voor de werkgelegenheid, maar ook voor toeleveranciers en de middenstand."

Een aantal jaren geleden dacht TVM er ook over na om te vertrekken uit Hoogeveen, naar Zwolle. Dat werd uiteindelijk afgewend, omdat de gemeente en de provincie het bedrijf tegemoet kwamen. "TVM moet niet vergeten dat we de handen hebben uitgestoken voor ze", stelt Brand van Rijn van de SGP.

Bert Otten van het CDA kwam nog met een kleine geschiedenisles. Hij liet weten dat de oorsprong van TVM in Hoogeveen ligt. "Toen het nog TransVeMij heette. Als je vertrekt, verlaat je je roots. Dat moet je niet willen." Loohuis was blij dat de oproep in de motie ook is gericht aan TVM. "Dat maakt het krachtiger."

Wat nu?

Dat TVM een aantal jaren geleden besloot om niet naar Zwolle te vertrekken komt mede door de komst van de IT-hub vlak bij het station. De plek moet ertoe leiden dat hoogopgeleide IT'ers in de regio blijven. Daar zou de verzekeraar van kunnen profiteren.