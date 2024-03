Filmtrofee van 44e Internationaal Filmfestival Assen naar Renée Soutendijk

Renée Soutendijk heeft de IFA-trofee van het Internationaal Filmfestival Assen (IFA) gewonnen. De 66-jarige actrice ontving de filmprijs gisteravond op de openingsavond van het 44e filmfestival in De Nieuwe Kolk in Assen.

Bijzonder was dat Soutendijk het bronzen kunstwerk - een filmdoek met vrouwen - kreeg uitgereikt door filmregisseur Nouchka van Brakel (83), in 1998 zelf winnaar van de Asser trofee. Beide vrouwen werkten in 1982 nauw samen in de film Van de koele meren des doods.

'Indrukwekkend oeuvre'

De IFA-prijs is in 1986 door het Asser festival in het leven geroepen, om vrouwen te eren die zich met succes inzetten in de Nederlandse filmwereld. Renée Soutendijk kreeg de prijs 'vanwege een indrukwekkend oeuvre'. De actrice heeft volgens de organisatie 'een enorme bijdrage geleverd aan de filmwereld en ongeëvenaard een grote verscheidenheid aan personages neergezet.'

Soutendijk werd het meest bekend door haar rollen in Spetters (1980) en De vierde man (1983), beide filmhits van regisseur Paul Verhoeven. Vorig jaar won ze een Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in de satirische speelfilm Sweet Dreams. In 1985 kreeg de actrice haar eerste Gouden Kalf voor haar hoofdrol in De IJssalon.

Betere rollen

Ook staat Soutendijk erom bekend dat ze zich uitspreekt voor betere rollen voor oudere actrices. In het huidige filmaanbod zijn rollen volgens de actrice 'schaars'. En als ze er al zijn, zijn die volgens haar meestal 'klein en oppervlakkig', en 'in dienst van'. Zij gaat als filmactrice voor 'verdieping' en 'rollen met laagjes'.

Soutendijk voelde zich 'vereerd', dat ze in Assen de filmprijs voor haar oeuvre kreeg. "Ik zit inmiddels 48 jaar in het vak en ben blij dat ik, na al die jaren, nog steeds mijn steentje kan bijdragen. Het blijft lastig om op latere leeftijd mooie filmrollen te vinden, maar 2022 was een bijzonder productief filmjaar voor mij. Ik gun deze prijs aan iedereen die aan deze films heeft meegewerkt."

Drie films

Twee films met Soutendijk kwamen vorig jaar uit. Dat zijn Sweet Dreams en Neem me mee. De derde film, De Witte Flits, verschijnt later dit jaar.

Regisseur Noucha van Brakel, die in 1998 zelf de trofee kreeg, roemde het IFA, dat 44 jaar geleden begon als Vrouwenfilmfestival Assen. "Toen ik zelf de prijs won was ik zeer vereerd, maar nu nog meer. Over de hele wereld zijn de vele specifieke vrouwenfilmfestivals verdwenen, maar de organisatie hier in Assen heeft dapper stand gehouden. Daardoor blijven door en voor vrouwen gemaakte films de speciale aandacht krijgen die zo nodig blijft."

