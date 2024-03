Meld Misdaad Anoniem krijgt twaalf procent meer meldingen uit Drenthe

Het aantal Drentse meldingen dat via Meld Misdaad Anoniem bij de politie terecht kwam is vorig jaar met twaalf procent gestegen. Er werden 775 meldingen gedaan, tachtig meer dan een jaar eerder. In Noord-Nederland is het aantal meldingen met ruim een kwart gestegen naar 2.478.

Drugsgerelateerde tips kwamen vanuit Drenthe het vaakst binnen, 500 keer. De grootste stijgingen in meldingen waren te zien bij de opsporing van personen (141 procent) en zedendelicten (88 procent). In het hele land werden in 2023 acht procent meer meldingen naar de politie gestuurd dan een jaar eerder. In tips over verkeersdelicten was een daling van vijftien procent te zien.

Succesvolle meldingen

In Drenthe hebben meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, ook wel M. genoemd, geholpen in het vinden van verdachten in verschillende zaken. Zo kwamen dankzij tips na een uitzending van Opsporing verzocht twee verdachten in beeld voor de mishandeling van twee jongens na het Bevrijdingsfestival in Assen.