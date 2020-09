Inschrijving Dutch Open Darts Assen uitgesteld

De inschrijving voor de Dutch Open Darts in Assen is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Normaal gesproken zouden deelnemers zich vanaf 1 oktober kunnen aanmelden. Of het grootste dartstoernooi ter wereld begin volgend jaar doorgaat is ook nog onzeker.

"De Dutch Open in de huidige vorm in deze coronacrisis kan gewoon niet doorgaan", zegt Paul Engelbertink. Hij is directeur van de Nederlandse Darts Bond en tegelijk toernooidirecteur van de Dutch Open Darts. "Natuurlijk houden we de ontwikkelingen rondom de coronacrisis nauwlettend in de gaten en bekijken we wat er wel mogelijk is. De Dutch Open Darts is het mooiste open dartstoernooi dat er is en dat willen we graag ook in 2021 voor alle darters organiseren. Misschien wel met enkele aanpassingen of op een later tijdstip. We willen nu nog zeker niet zeggen dat er in 2021 definitief geen Dutch Open zal zijn. We moeten nog even geduld hebben."

Het toernooi stond voor volgend jaar op 5, 6 en 7 februari gepland in de Bonte Wever in Assen. Begin december zal de Nederlandse Darts Bond met meer nieuws over de Dutch Open Darts 2021 komen. Bij de laatste editie werden 5856 startkaarten uitgegeven