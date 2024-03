Defensie oefent in Drenthe op specifieke aanvallen: 'Mogen niet verrast worden'

Hoe handel je na een nucleaire of chemische aanval? Sinds gisteren oefent Defensie met de geneeskundige compagnie op verschillende locaties in de provincie op zogenoemde CBRN-aanvallen. CBRN staat voor Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair.

Commandant Sander Hendrickx geeft samen met Marco Huizenga leiding aan 130 militairen binnen de geneeskundige compagnie, van wie er zeventig meedoen aan de oefening. "Deze twee weken staan in het teken van CBRN. Met alle ontwikkelingen in de wereld en een tegenstander met deze middelen (Rusland, red.) is dat nodig."

'Niet verrast worden'

De waarschijnlijkheid van een dergelijke aanval is gegroeid sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zegt Hendrickx. "Bij recente missies als Afghanistan en Irak was dat risico er vrijwel niet of in ieder geval verwaarloosbaar." Maar de Russische president Vladimir Poetin stipte onlangs aan de beschikking te hebben over chemische en nucleaire wapens en zei niet bang te zijn ze te gebruiken.

"Je moet bij Defensie op alles voorbereid zijn. Nucleaire dreiging heeft altijd gespeeld en dus is het logisch dat je er aandacht aan besteedt", vertelt de commandant. "Nu doen we dat specifieker en niet meer als onderdeel van een standaardoefening, maar als apart trainingsonderdeel. Ook al zie ik geen specifieke dreiging op dit moment, we mogen niet verrast worden."

Eerste test

De oefening duurt twee weken en speelde zich tot nu toe vooral af op de kazerne in Assen. Het theoriegedeelte is nu afgerond het is tijd voor de praktijk. Algemeen militair verpleegkundige Thomas heeft de eerste test net geleid, waarbij er zo snel mogelijk een medische post opgetuigd moet worden. "Het ging goed. We hebben vooral de taakverdeling en de inrichting van de medische post geoefend."

Thomas is net terug uit Engeland, waar hij Oekraïense militairen op medisch gebied heeft opgeleid. "De verhalen uit de loopgraven zijn schrijnend. Ze staan soms tot de enkels in het water", zegt hij. "We hebben ze dan ook niet alleen getraind op trauma's, zoals verwondingen na een bomaanslag, maar ook op infecties die de soldaten in de loopgraven oplopen."