Drugs en telefoons in de nor een eitje door luchtpost

Drugs en telefoons op bestelling. Op zich al een uitdaging, maar helemaal als in de gevangenis zit. Toch bleek het voor een aantal boeven niet moeilijk om aan die spullen te komen. Ze kregen ze namelijk opgestuurd met de luchtpost.

Afgelopen week zijn er drie mannen aangehouden omdat ze verdacht worden van het bezorgen van ongewenste pakketjes aan mensen in de gevangenis, met behulp van drones. 'Deelname aan een criminele organisatie', zo luidt de officiële beschuldiging. De verdachten zouden de drugs en telefoons op bestelling afleveren in verschillende gevangenissen, waaronder ook de gevangenis in Veenhuizen.

De zaak kwam aan het licht nadat bij de politie informatie binnenkwam dat spullen op bestelling via drones zouden worden afgeleverd aan gedetineerden die vastzitten in Nederland, België en Luxemburg. Uit onderzoek door de politie bleek dat er vanaf 2021 meerdere keren met een drone is gevlogen bij de gevangenissen in Lelystad, Veenhuizen en Zaandam. Ook in het buitenland zou de drone zijn ingezet om drugs en telefoons bij gevangenen af te leveren.

Celraam

Veel van dit soort droppings liepen op niets uit doordat de bewakers van de gevangenis opletten en de drone zagen voordat het tot een bezorging kon komen. Toch slaagden de verdachten erin om ook succesvol spullen af te leveren. Zij wisten een telefoon zelfs zo gericht te bezorgen, dat een gevangene deze zo door het raam van zijn cel kon aanpakken. De 'leveranciers' van de luchtpost zouden goed betaald worden voor hun service.

Aanhouding