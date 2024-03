Wat gebeurt er met illegale sigaretten? 'Die gaan in rook op'

De sigaretten en waterpijptabak die vorige week gevonden werden in een garage in Aa en Hunze, worden allemaal vernietigd. Maar hoe doen ze dat eigenlijk?

De ontdekking werd vorige week vrijdag gedaan, en werd later wereldkundig gemaakt door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Na de ontdekking van de illegale rookwaar is ook een verdachte aangehouden, maar deze verdachte is inmiddels weer op vrije voeten.

Vernietigen van de illegale rookwaar

Rokende schoorsteen bij de VAM

In dit geval betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat ze de verbrandingsoven in gaan bij Attero in Wijster. Wie dus over de VAM-bult wandelt of fietst en er een uitgesproken tabakslucht ruikt, dat kan kloppen. De schoorsteen paft er dik een miljoen sigaretten doorheen de komende tijd.