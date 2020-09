63 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, één ziekenhuisopname erbij

Er zijn sinds gisteren 63 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Drenthe. Ook werd één persoon uit Emmen met coronagerelateerde klachten opgenomen in het ziekenhuis.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Drenthe zijn nu sinds begin maart 953 besmettingen vastgesteld. Zeker 42 Drenten zijn aan corona overleden. 121 mensen zijn vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Dat aantal is sinds gisteren dus met één gestegen.

Het aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest), wordt ook getest.

Emmen

Bijna een kwart van alle Drenten die positief is getest komt uit Emmen. Bij 244 Emmenaren is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 26 meer dan gister. Sinds gisteren is het aantal besmettingen alleen in Borger-Odoorn, De Wolden en Midden-Drenthe niet toegenomen.

De tekst gaat door onder de tabel

Het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus vanaf maart. Aantallen van het afgelopen etmaal staan tussen haakjes. (bron: RIVM)

Gemeenten Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 31 (+6) 1 0 Assen 111 (+7) 12 2 Borger-Odoorn 18 (+0) 4 3 Coevorden 80 (+1) 13 2 De Wolden 62 (+0) 11 5 Emmen 244 (+26) 21 (+1) 12 Hoogeveen 123 (+9) 20 8 Meppel 75 (+4) 11 5 Midden-Drenthe 38 (+0) 6 0 Noordenveld 61 (+6) 4 1 Tynaarlo 65 (+3) 9 0 Westerveld 43 (+1) 9 4 Woonplaats onbekend: 2 (+0) 0 0

Landelijk

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is landelijk gestegen met 2.777. Dat is weer een dagrecord. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn die positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Het is een toename ten opzichte van donderdag, toen 2.544 nieuwe gevallen werden gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 16.000 mensen positief getest op het coronavirus.

Ziekenhuizen meldden vandaag 36 nieuwe opnames bij het RIVM; 16 covid-patiënten zijn overleden. Gisteren werden nog 25 opnames en 16 doden gemeld. Door achterstanden bij de GGD worden doden en ziekenhuisopnames niet altijd direct doorgegeven. Sommige opnames en overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden en ziekenhuisopnames loopt daardoor vaak achter.