Oplossing in de maak voor waterballet op kruispunt Holtingerveld

Tot je enkels in het water door ondergelopen paden op het Holtingerveld. Het zal voor wandelaars en fietsers in het natuurgebied niet vreemd in de oren klinken, maar er gaat snel verandering in komen.

De provincie Drenthe is namelijk bezig met het inrichtingsplan van de Havelterberg en wil daarin direct de problemen op het naastgelegen Holtingerveld meenemen. Om de natuur in dit gebied te verbeteren is het volgens de provincie nodig om water langer vast te houden. Om die reden heeft Staatsbosbeheer de sloten gedempt rondom het beruchte kruispunt. Hierbij was niet voorzien dat de recreatiepaden in de wintermaanden zouden overlopen.

'Beste oplossing is paden omleggen'

De provincie heeft landschapsarchitect Prolander benaderd om de inrichting van de Havelterberg, en daarmee het naastgelegen kruispunt, op zich te nemen. "We zijn al bezig om het gebied te onderzoeken", vertelt projectleider Alex Schuiling. "Wij hopen in de loop van het jaar een plan te presenteren en misschien kunnen we zelfs dit jaar al beginnen met de werkzaamheden."

Schuiling geeft aan dat het veel tijd en geld zou kosten om het kruispunt 'watervrij' te maken. "De beste oplossing is dan om te kijken waar de paden wel kunnen lopen. Dit is namelijk een plek waar zich heel veel water verzamelt."