Bestuur SIVO-Festival is pessimistisch over locatie: 'Als het dit jaar niet doorgaat, dan nooit meer'

Het bestuur van het SIVO-Festival in Borger wordt van het kastje naar de muur gestuurd en is bang dat er geen 35e editie van het dansfestival kan komen. De organisatie kan officieel niet meer op het Dorpsplein terecht. Of er op korte termijn een nieuwe locatie aangewezen kan worden is de vraag.

Voorzitter van het festival, Sjoerd Looijenga, is pessimistisch. "Wij mikken nu op het voormalig Esdal College, maar als de gemeente daar niet mee akkoord gaat, vrees ik dat er komend jaar geen SIVO-Festival plaatsvindt. Als het dit jaar niet lukt, dan ben ik bang dat we de stekker er volledig uit moeten trekken", aldus Looijenga.

'Dienen vergunningsaanvraag in'

Het Dorpsplein is van de baan, omdat hier van de gemeente Borger-Odoorn geen dichte hekken geplaatst mogen worden om het terrein af te schermen. "Daardoor kunnen we geen entree heffen en missen we bijna 40.000 euro. Die happen kunnen we niet missen", zegt Looijenga.

De laatste optie om het festival te kunnen organiseren, is het Esdal College. Daarom dient de organisatie hiervoor dit weekend een vergunningsaanvraag in bij de gemeente. Looijenga: "Dit gaat hopelijk iets losmaken bij de gemeente. We mogen de gymzaal gebruiken, maar dat is niet genoeg. We hopen dat de gemeente ook een paar lokalen voor ons beschikbaar kan stellen."

Antikrakers

Wethouder Bernard Jansen heeft aangegeven dat SIVO de gymzaal mag gebruiken, zodat de deelnemers zich hier kunnen omkleden. Al zit dat compex in elkaar, volgens Looijenga. "Zet maar eens 200 dansers en danseressen in een gymzaal. Dit zijn mensen die hun cultuur vertegenwoordigen, die moet je met respect behandelen. Dan plaats je ze toch niet allemaal in een kleine zaal?"

Ook wonen er in het voormalig Esdal College momenteel antikrakers. Dit kan voor SIVO nadelig zijn, want Jansen wil de krakers niet voor één week SIVO overplaatsen naar een andere plek.

De planning was dat het festival op 2 augustus van start zou gaan. "De organisatie duurt nu al zo lang. We blijven onze gastgezinnen natuurlijk op de hoogte houden van de voortgang, maar we kunnen hen geen garantie bieden dat het doorgaat. Tot nu toe hebben we nog geen afmeldingen, maar als het nog langer duurt kan dat maar zo gebeuren", aldus Looijenga.

Vertrouwen?

Looijenga heeft contact met verschillende afdelingen bij de gemeente, maar heeft het gevoel dat alles langs elkaar loopt. "De communicatie verloopt niet soepel, maar wij gaan de strijd nog één keer aan", zegt hij.