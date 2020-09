'Eredivisieclubs waren tegen EasyToys als sponsor FC Emmen'

De afgelopen tijd ging het in de sportwereld nergens anders over dan over de sponsor-gate. EasyToys - een online winkel voor seksspeeltjes - had een deal gesloten met FC Emmen, maar daar was niet iedereen blij mee.

KNVB de gebeten hond

De KNVB was in eerste instantie tegen en verwees naar de reglementen, waarin staat dat sponsoring 'niet in strijd mag zijn met de goede smaak of het fatsoen'. Het bedrijf van Eric Idema uit Annen zou daar niet onder vallen. De voetbalbond was daarna de gebeten hond.

Emmen-voorzitter Lubbers neemt het nu voor de KNVB op. "Er wordt veel gedacht dat de KNVB heel dwars was, maar dat was niet zo. Misschien kende de bond het bedrijf alleen onvoldoende."

Eredivisieclubs tegen

Waar het dan wel aan lag? "Een paar clubs waren tegen", zegt Lubbers stellig. Volgens de voorzitter was het 'niet alleen maar hosanna' binnen de Eredivisie CV, de organisatie waarin alle eredivisieclubs verenigd zijn. Lubbers wil niet zeggen welke clubs tegen zijn, maar het zou gaan om de topclubs.

De tegenstand van sommige heeft Lubbers wel een beetje verbaasd. "Weet je wat het is? Clubs willen daar niet mee naar buiten treden, maar dat maakte de gesprekken er niet makkelijker op. Daarom was rechtstreeks contact met de KNVB wel makkelijker."

Shirts bijdrukken

Afgelopen dinsdag leefde bij Emmen nog het gevoel dat het de verkeerde kant op zou gaan, maar vanaf woensdag veranderde dat. "Die middag waren we het op grote lijnen wel eens geworden", legt Lubbers uit. "Gisterochtend was de KVNB hier in Emmen. Toen moesten er wat formaliteiten worden afgerond en konden we gisteravond publiceren."

De KVNB en FC Emmen hebben besloten dat een driejarige verbintenis met EasyToys wordt teruggedraaid naar één jaar. Daarnaast wordt gekeken naar het reglement voor sponsoring. Mogelijk wordt de overeenkomst met EasyToys dan alsnog verlengd.

Lubbers is ondertussen blij dat het vanaf nu weer over voetbal kan gaan. "De focus ligt nu op zondag, dan gaan we lekker voetballen met z'n allen. We moeten vandaag alleen nog even wat shirts bijdrukken", lacht de voorzitter. "We zijn heel blij dat de deal gesloten is."

Lees ook: