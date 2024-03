Ronde van Drenthe vanmiddag live op TV Drenthe

WIELRENNEN - Het is lang onduidelijk geweest of de wedstrijd wel door kon gaan, maar vanmiddag staat hij dan toch weer op het programma: de Ronde van Drenthe. Op een vernieuwd parcours, met finish op de VAM-berg, zijn deze editie alleen de vrouwen aan zet. De koers is vanaf 16.00 uur te zien op TV Drenthe.

De organisatie kon vorige maand pas uitsluitsel geven over het doorgaan van de Women's WorldTour-race in Drenthe. Maar omdat de vernieuwde wedstrijd vijf rondes rond en over de 'Col du VAM' gaat, is er geen politie-inzet nodig en kunnen vrijwilligers de tocht in goede banen leiden.