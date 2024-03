Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het wordt dit weekend nog even mooi weer, voor er weer regen valt in Drenthe. Reden genoeg om er dit weekend nog even op uit te gaan. In dit overzicht lees je wat er dit weekend te doen is.

Activiteiten op zaterdag:

In het dierenasiel in Beilen is er plek voor alle kinderen die dol zijn op paarden. Daar houden ze namelijk een open dag waar ze alles vertellen over hoe je goed voor paarden kan zorgen. Voor wat extra geluk kan je er ook een hoefijzer schilderen. Tussen 13.30 en 15.30 uur ben je welkom aan de Ossenbroeken.

Postzegels en munten taxeren in Hoogeveen

Voor verzamelaars van munten en postzegels is er tussen 10.00 en 15.00 uur een beurs georganiseerd in De Weideblik in Hoogeveen. 'De verzamelaar' in Noord-Oost Nederland stalt tal van objecten uit die te koop zijn. Mocht je zelf nog in het bezit zijn van bijzondere stukken, kan je die laten taxeren en ze vervolgens ook verkopen.

Beleef BLINK! Meppel

Iedereen die op zoek is naar meer cultuur in zijn leven, is tussen 11.00 en 15.30 uur welkom op de open dag van BLINK kunstcollectief in Meppel. Mocht je twijfelen of je iets met kunst wil gaan doen, kan je op deze dag langskomen in De Plantaan om mee te doen aan verschillende workshops. Samen met leerlingen en docenten treedt je vervolgens op om je gemaakte kunst te laten zien. Maar wie geen zin heeft om op een podium te staan, mag ook alleen kijken naar de gemaakte kunst.

Open Atelierdagen in Coevorden