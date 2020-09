Lamborghini-coureur Max Weering: 'Ik zit een uur lang in 65 graden'

"Ik zit bijna een uur lang in 65 graden. De auto is niet geïsoleerd. De motor zit achter je. De velgen en banden worden warm door het remmen. En alle hitte komt in de auto en kan moeilijk weer weg", verklaart Weering.

Kickboks-training

Daarom moet hij zorgen dat hij fit blijft. Twee keer per week traint hij dan ook bij de Fight Academy van Sem Schilt in Zuidlaren. De viervoudig wereldkampioen K-1 combineert kickboks-training met oefeningen om het reactie-vermogen te verbeteren. Juist in combinatie met vermoeidheid is dat extra lastig.

"Hij moet tijdens hele lange races goed z'n focus houden. En soms is hij hier in een minuut toch z'n focus kwijt. Dus daar probeer ik dan met hem aan te werken", zegt Schilt. "Hij mat je helemaal af", lacht Weering na afloop.

Simulator

Het andere deel van z'n voorbereiding doet Weering op de simulator. "Het is niet bepaald m'n hobby, maar om een circuit beter te leren kennen is dit wel een goede manier. Maar ik krijg niet echt het racegevoel bij zo'n computer", zegt Weering.

Gamma Racing Day

Vandaag staat het TT Circuit van Assen op z'n scherm. Want komend weekend maakt hij nog even een uitstapje naar de Gamma Racing Day. Hij rijdt dan voor één weekend weer in de GT Klasse van de Supercar Challenge. De klasse waarin hij vorig jaar als debutant al tweede werd. Het is voor Weering vooral een mooie kans om z'n sponsoren de mogelijkheid te geven om hem te zien rijden. Door corona werd de kalender flink ingekort en waren de regels voor mensen op de paddock streng waardoor hij z'n sponsoren dit jaar relatief weinig kon bieden.

Weering zat op z'n derde al voor het eerst in een kart. Z'n vader, die helemaal gek is van auto's, hield hem aan een lang touw onder controle. Hij won daarna verschillende nationale titels. Na een onderbreking van een jaar maakte hij op z'n zestiende de overstap naar de autosport. Via een fun-klasse kwam hij in de Supercar Challenge terecht en dit jaar maakt hij dus zijn debuut in de Europese strijd om de Lamborghini Super Trofeo. Z'n MBO-opleiding voor autohandelaar heeft hij inmiddels afgerond. Hierdoor heeft Weering zijn handen helemaal vrij voor het racen.