Informatie over schadeprocedures gemis bij voorlichting gaswinning

De informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Wilhelminaoord is georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. Reden is de nieuwe vergunning die Vermilion nodig heeft voor het gasveld Vinkega. De bodemdaling die daardoor veroorzaakt wordt, is groter dan in de oude vergunning staat. Het gaat om enkele centimeters meer.

Lokale en regionale overheden hebben over de nieuwe vergunning al advies gegeven. Wethouder Klaas Smidt van de gemeente Westerveld sprak zijn ontevredenheid al uit over de mate waarin de adviezen zijn overgenomen. Maar verder procederen vindt hij zinloos, zei hij eerder. Bij de Raad van State ving de gemeente bij andere winningsvergunningen steeds bot. Smidt vindt dat de bestaande wetgeving niet toereikend is en dat de schadeprocedures eerst moeten worden gewijzigd.

Nu kunnen bewoners in het gebied en organisaties zienswijzen indienen. Dat kan zelfs mondeling op de informatiebijeenkomst. Enkele tientallen bewoners namen een kijkje bij de twee bijeenkomsten van elk anderhalf uur. Door de coronamaatregelen is de toegang beperkt.

Geleidelijke daling

Hidde Baars is woordvoerder bij Vermilion. Hij legt uit dat schade door gaswinning onwaarschijnlijk is, omdat het gas in de diepe ondergrond wordt gewonnen. Daardoor zakt de bodem zeer geleidelijk. Weliswaar is de daling bijgesteld, maar het is nog altijd maximaal 5,2 centimeter bij Nijensleek.

Bewoners vertrouwen dat niet zomaar. Karel Meijer uit Eesveen was twee jaar geleden al bij een eerdere bijeenkomst hierover. De vergunning sprak toen over minder centimeters daling dan nu. Het bevestigt zijn wantrouwen. Karel Meijer: "Ik ben niet gerust of ongerust, ik zie mijn huis nog niet de grond inzakken. Maar iedereen heeft Groningen in zijn hoofd."

Commissie Mijnbouwschade

Jeanette van der Velde van Bewonerscomité GasDrOvF zegt dat ze bij de bijeenkomst weinig nieuwe informatie heeft kunnen vinden die ook al niet op internet te vinden is. Ze mist met name informatie over de schadeafhandeling via de commissie Mijnbouwschade. En juist die commissie is niet aanwezig op de bijeenkomst.

Jeanette van der Velde: "Er zit geen grens aan de bodemdaling. Nu mag de bodem 5,2 centimeter zakken, maar hoever mag de grond zakken tot er een stop op komt? Er wordt niet berekend hoe de bodemdaling door gaswinning reageert op de inklinking van de bodem door verdroging. Huizen krijgen daar last van, welk aandeel daarvan komt dan door gaswinning? Daar staat niets over in de vergunning, want dat is oppervlaktedaling die onder andere regelgeving valt."

Waterschappen

Volgens Vermilion komt schade door bodemdaling vanwege gaswinning 'eigenlijk niet voor'. Hidde Baars: "De waterschappen zeggen ook dat bij vijf centimeter zij geen reden hebben om maatregelen te treffen. Als mensen toch vermoeden dat ze schade hebben door gaswinning hoeven ze dat niet zelf aan te tonen. De commissie onderzoekt dat namens die mensen."

Jeanette van der Velde: "Het nadeel is dat de bewijslast bij de bewoner ligt en dat is het nadeel, want je snapt er geen snars van als je daarmee bezig gaat. Het zal echt niet veel schade zijn wat hier in de omgeving komt. Maar bij die mensen die schade krijgen, wil je dat die snel geholpen worden. En daarom wil ik graag in gesprek met de commissie Mijnbouwschade en een technische commissie bodemdaling, dat ze snel en effectief handelen als het zover komt."

Rita Pos uit Steenwijk heeft haar maatregelen getroffen om eventuele schadeprocedures in de toekomst met succes te kunnen voeren. Ze heeft een nulmeting laten doen van de staat van haar huis en een bouwkundig rapport op laten stellen. Dat kostte 600 euro. Rita Pos: "De bewijslast ligt hier bij de burgers en niet zoals in Groningen bij het gaswinningsbedrijf. Ik weet niet wat de meting nu waard is, maar ik zie het als een verzekering."

