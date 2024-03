Jan Zeeman (94) deelt levensverhalen in een podcast: Zeemansverhalen

Al drie jaar lang komt Martijn Zeeman elke vrijdag om stipt drie uur bij Jan Zeeman op bezoek. Ze eten en drinken wat, en dan moeten ze aan de bak. Jan gaat voor de camera zitten, vertelt honderduit, en Martijn neemt alles op.

Martijn kwam met Jan in contact via zijn moeder. Zij was mantelzorger van Jans vrouw, die Alzheimer had. Ze ontdekte dat Jan een vat vol verhalen is. Veel daarvan heeft hij al opgeschreven. Martijn vond het leuk om nog meer met die verhalen te doen. "Martijn vroeg: 'Zou je het erg vinden als ik die verhalen van jou ga opnemen?' Nou, geen probleem."

"Ik vind het mooi om verhalen vast te leggen, zodat het bewaard kan worden", legt Martijn uit. "Niet alleen voor zijn kleinkinderen, maar ook voor andere mensen die dat interessant vinden. Het is aan de ene kant bezig zijn met Jan, maar ook Jan in contact brengen met andere mensen."

Bloedserieus

De verhalen die aan bod komen gaan over Jans jonge jaren, over zijn dienstperiode op de Holland-Amerika lijn, zijn tijd bij de PTT, of de dierentuin. En af en toe gooit Jan er een zelfbedachte mop tussendoor. De opnames neemt hij bloedserieus.

"Als ik hier in de stoel zit, repeteer ik hoe ik het leukste overkom. En soms heb ik twee items die ik in een keer verhaal." Martijn: "Ik denk dat ik het het indrukwekkendst vindt hoe hij altijd bezig blijft met dingen. En dat hij een levensloop heeft die niet echt vanzelfsprekend is."

De video's worden op YouTube, Tiktok en Spotify geplaatst. Vooral de video's op TikTok doen het goed. Sommige zijn maar liefst 30.000 keer bekeken. Wat dat met Jan doet? "Niks", zegt hij resoluut. Of er nou dertig mensen kijken of dertigduizend. "Het maakt mij geen bal uit." Jan vindt het vooral gezellig als Martijn langskomt. En hij vindt het belangrijk zijn verhalen vast te leggen voor het nageslacht.

Achternaam

En dan nog even over die achternaam. Zeeman. Jan en Martijn hebben laten uitzoeken of ze niet toch familie zijn. "We kregen als reactie dat we inderdaad familie zijn", zegt Martijn. "Er zijn twee takken, die z'n oorsprong vindt in 1742, bij Jan Corneliszoon Zeeman."