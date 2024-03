Duo uit Assen schaatst 20.000 euro bij elkaar voor goede doelen

"20.000 euro moet het worden", vonden Robert Jongsma en Rik Bakker voordat ze aan hun tocht op de Oostenrijkse Weissensee begonnen. En de mannen hebben hun streefbedrag behaald. "We kunnen al een beetje verschil maken door goed samen te werken."

Het geld wordt verdeeld over twee goede doelen: Stichting Hartekind, dat zich inzet voor kinderen met geboren hartafwijkingen en hun ouders, en Villa Joep, een stichting die zich bezighoudt met kinderen die lijden aan de zeldzame ziekte Neuroblastoom (kinderkanker).

Ronde Tafel 36

Beide mannen werkten het idee uit bij de Ronde Tafel 36 in Assen, een vereniging waar mannen tussen de 18 en de 40 bij elkaar komen. En deze goede doelen liggen de schaatsers na aan het hart, want Robert zijn zoon, de 11-jarige Thom, is geboren met een hartafwijking. En de driejarige dochter van oud-'Tafelaar' Johan de Groot werd afgelopen jaar getroffen door neuroblastoom.