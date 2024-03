Assen bindt met andere steden strijd aan tegen straatintimidatie

Assen en negentien andere steden in de rest van het land willen ervoor zorgen dat vrouwen zich op straat en tijdens het uitgaan veiliger voelen. Ze ondertekenen vandaag met demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verklaring om straatintimidatie de komende jaren aan te pakken.

Het zogenoemde programma Veilige Steden moet ervoor zorgen dat meisjes en vrouwen zich veilig voelen in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan. Volgens de steden is dat hard nodig, omdat "twee derde van de meisjes en vrouwen (12-25 jaar) in de afgelopen jaren wel eens lastiggevallen is op straat. Ze werden nagefloten of nageroepen en soms ook achternagelopen."

De steden gaan de komende jaren uitwisselen wat het best werkt tegen straatintimidatie. De steden waar Assen in het programma mee samenwerkt zijn Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.

Vraag naar Angela

Assen is al langer bezig om straatintimidatie tegen te gaan. Zo werd vorig jaar in enkele horecagelegenheden in de provinciehoofdstad het initiatief 'Ask voor Angela' opgestart. Door naar 'Angela' te vragen kan iemand discreet aan het barpersoneel aangeven te worden lastiggevallen. Zo kan het personeel de bezoeker snel en onopvallend uit een onveilige situatie halen.

Een jaar eerder was in de Asser gemeenteraad een motie tegen straatintimidatie unaniem aangenomen. Initiatiefnemers van de motie waren VVD en SP. Volgens beide fracties wordt straatintimidatie vaak nog gebagatelliseerd, omdat het moeilijk te bewijzen is en slachtoffers daarom niet serieus worden genomen. Ze vinden een veilige omgeving in de eerste plaats een taak van de gemeente.

Internationale Vrouwendag

Vandaag, op Internationale Vrouwendag, zijn er door het hele land allerlei lezingen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten. Internationale Vrouwendag is elk jaar op 8 maart en werd voor het eerst uitgeroepen in Kopenhagen in 1910. De dag eert de sociale, politieke en economische prestaties van vrouwen over de hele wereld.