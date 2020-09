Tennisster Arianne Hartono op drempel van prestigieuze WTA-toernooien

"Ik sta nu op plek 411. Nu worden de stapjes vooruit wel steeds kleiner en begint het echte zware werk", zegt Hartono. "Ik heb genoeg sparringmomenten gehad met meiden die op Grand Slams staan. En dan denk ik ook: ze doen geen heel gekke dingen. Mijn niveau is niet per se lager dan dat van hen. Ik voel wel echt dat ik dat heb."

Toernooien uitzoeken

Soms is ze afhankelijk van loting of ze tot een toernooi toegelaten wordt. Het zijn de dingen die ze niet zelf in de hand heeft. "Het is een puzzel waarvan alle stukjes een keer op hun plaats moeten vallen. De kunst voor mij is om die dingen, die ik wel kan beïnvloeden. zo goed mogelijk te doen", licht Hartono toe.

Haar moeder is een specialist in het uitzoeken van toernooien. Ze kijkt daarbij naar de reistijd, wie de tegenstanders zijn en hoeveel punten er voor de wereldranglijst te verdienen zijn. In twee jaar tijd is Hartono van plek 900 naar plek 411 gestegen. Ze reist over de hele wereld. Een meisjesdroom lijkt daarmee uitgekomen.

"Het klinkt misschien fantastischer dan dat het is. Ik kom op het vliegveld aan en ga direct door naar het hotel en de tennisbaan en dat is het eigenlijk. En dat is toch best eenzaam en soms ook best wel moeilijk", bekent Hartono. Als ze in de toekomst WTA-toernooien gaat spelen en als er meer budget is, is het de bedoeling dat Koopman met haar meereist. Nu is dat nog te kostbaar en reist ze hoofdzakelijk alleen de wereld over.

Amerika

In 2018 won de hardcourt-specialiste uit Meppel de NCAA Division. Ze was de allerbeste tennisster van alle Amerikaanse universiteiten en was de eerste Nederlandse die die titel won. Maar toen ze na vier jaar weer terugkeerde naar Nederland, begon ze weer helemaal van onderaf aan. "Dat Amerikaanse circuit staat echt op zichzelf. De wereld waarin ik nu speel is veel groter", aldus Hartono. "Dat mooiere leven waar ik naar streef: waar alles voor je is geregeld en waarin je alleen nog maar naar de tennisbaan hoeft te lopen om je ding te doen, daar moet ik nu eerst voor ploeteren."

Het stramien dat Hartono en Koopman aan proberen te houden is: twee weken toernooien spelen en dan weer twee weken in Nederland trainen. Drie keer per week traint ze ook op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen onder bondscoach Roel Oostdam. De rest van de trainingen doet ze in het tenniscentrum van Koopman in Tuk.

Corona

In coronatijd lag de internationale tenniswereld helemaal stil. Pas twee weken geleden speelde Hartono weer een toernooi in Portugal. Maar de maanden in Nederland werden nuttig besteed. "Ze moest in z'n geheel gewoon sterker worden. Grotere benen krijgen. Ook haar schouders en armen moesten wat sterker worden. Zo kan ze nog langer haar eigen spel kan blijven spelen. Ze wil graag dominant vanaf de baseline spelen. Dat kost veel energie. Maar dan moet haar fysieke toestand haar daar niet in beperken", besluit trainer Koopman.

