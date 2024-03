Verdachten drugslijn Zuid-Amerika opnieuw akkoord met voorstel: 15 tot 36 maanden cel

Zeven van de acht mannen die verdacht worden van het opzetten van een drugslijn naar Brazilië, zijn akkoord gegaan met een strafvoorstel van het Openbaar Ministerie. De deals werden vandaag aan de rechtbank in Assen voorgelegd.

Het voorstel houdt in dat de mannen een celstraf uitzitten van 15 tot 36 maanden voor deelname aan een criminele organisatie en het voorbereiden van het importeren van grote hoeveelheden cocaïne. Het gaat om de Emmenaren Willem B. (55) Jannes O. (51) en Hendrik W. (55, een man uit Amsterdam (49), Hilversum (40), Utrecht (57) en Den Haag (48). Als tegenprestatie voeren de mannen geen verweer en gaan zij niet in hoger beroep.

Versneld afdoen van alle zaken

Alleen de 25-jarige zoon van Willem B. gaat, als achtste verdachte, niet akkoord. Zijn zaak wordt dinsdag 12 maart inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Assen. De insteek van de deal tussen het OM en de verdachten is het versneld afdoen van alle zaken. Een groot voordeel is een flinke kostenbesparing op de zittingstijd. De verdachten gaven vandaag aan dat ook zij graag dit boek willen sluiten.

Eerder afgeschoten

Jannes O. had uit voorzorg zelfs al een tas kleding meegenomen. Maar dat was volgens de rechter nog even te voorbarig. In mei 2022 werd een dergelijke deal door de rechtbank in Assen afgeschoten. De Hoge Raad moest toen nog beslissen of dergelijke deals wettelijk toelaatbaar zijn.

Inmiddels heeft de Hoge Raad voorwaarden gesteld aan dergelijke procesafspraken. Hierop stapten de advocaten van de verdachten opnieuw naar het OM, om tot een overeenkomst te komen.

Bijvangst onderzoek kofferbakmoord

De mannen werden in mei 2021 opgepakt. Ze waren toen al drie jaar bezig met het opzetten van een druglijn naar Zuid-Amerika. Dat kwam per toeval aan het licht door afgeluisterde gesprekken in 2018 in het kantoor van Willem B. in Emmen. Het kantoor van de ijzerhandelaar was volgehangen met afluisterapparatuur.

Justitie hoopte in de kringen rondom B. meer te horen over de zogeheten kofferbakmoord, de moord op Ralf Meinema in 2017. Het lichaam van Meinema was gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen bungelde half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden.

Coke in blokken zout

De mannen zijn nooit verdachten geweest in deze kofferbakmoord. Hans O. uit Emmen stond later voor de moord terecht en hij werd zowel door de rechtbank in Assen als het gerechtshof in Leeuwarden vrijgesproken.

Hans O. is de broer van de 51-jarige Jannes O. In september van 2019 werd in een haven in Brazilië een zoutlading met 71 kilo coke onderschept, die klaarstond voor een zending naar Nederland. Daarna was er een nieuw drugstransport in voorbereiding, deze keer verstopt in ijzer en metaal. Het is nooit tot een transport richting Nederland gekomen.