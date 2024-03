Icare en Zorggroep Meander willen fuseren

Icare is actief in Noord- en Midden-Nederland en heeft ongeveer 5.000 medewerkers. Zorggroep Meander is in Oost-Groningen gevestigd en telt zo'n 1.400 werknemers. Zorggroep Meander en Icare werken al samen via stichting Espria , een landelijke koepel van meerdere organisaties in onder meer de ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.