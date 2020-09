Eenarmige vrachtwagenchauffeur mag na 31 jaar opeens niet meer rijden

Veel boeren uit de regio kennen Gerrie Pol. De 64-jarige chauffeur vervoerde in opdracht van DOC Kaas de melk van de boer naar de kaasproducent in Hoogeveen. Al zijn hele leven doet Pol alles met één arm, waaronder het besturen van een Rijdende Melk Ontvangst, de tankwagen. Die van hem zo is aangepast, dat de eenarmige bestuurder er zich uitstekend mee kan redden. Waar normaal de koppeling zit, zitten pedalen voor het linker- en rechterknipperlicht en met zijn linkerhak kan Pol de ruitenwissers, claxon en het grote licht bedienen.

Ongeldig

Op die manier bestuurt de chauffeur al jaren zijn wagen, maar van het CBR mag dat niet meer. Twee jaar voor zijn pensioen is zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Pol snapt er niks van. "Zo in een keer zeggen ze dat de wet is veranderd. Dat je een vrachtwagen met twee handen moet besturen. Je wordt als gehandicapte aan de kant gezet zonder enige uitleg. Dat doet zeer. Ik doe dit vanaf 1989 en nu in een keer wordt het van je afgepakt."

Beide handen aan het stuur

Pol hoopt dat hij zijn rijbewijs terug krijgt en dat hij de jaren tot zijn pensioen kan volmaken. Maar daar lijkt weinig kans op. Het CBR laat weten dat het vrachtwagenrijbewijs van Gerrie Pol al sinds 2003 door strengere regelgeving niet meer goedgekeurd had mogen worden. Met het oog op de verkeersveiligheid. Want in extreme situaties heb je volgens het CBR beide handen aan het stuur nodig. Het lijkt er dus op dat Gerrie Pol voorlopig zijn laatste ritje heeft gereden.