Eerste kievitsei in Drenthe gevonden tussen Meppel en Nijeveen

In een weiland tussen Meppel en Nijeveen is het eerste kievitsei in Drenthe gevonden dit jaar. Het ei is gevonden door Herman Bus. "Het is vroeg in het seizoen, dat komt doordat het weer zacht is geweest."

Bus zit bij de vogelvereniging van Meppel en daar hielden ze het vogeltje al langere tijd in de gaten. "We gaven elkaar ook tips waar het ei zou kunnen zitten. We hebben de vogel in de gaten gehouden en in dit weiland dachten we kans te hebben", legt hij uit.

Bus ging na zijn werk even kijken of hij al wat kon vinden. "De vogel vloog net weg toen ik eraan kwam." En daar lag het kievitsei.

Begin van het broedseizoen