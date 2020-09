Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Burendag

Van samen schilderen en koken tot praten over de energietransitie; in heel Drenthe ontmoeten buren elkaar dit weekend tijdens Burendag. Tijdens dit evenement van Douwe Egberts en het Oranje Fonds worden mensen aangespoord een activiteit met de buren of buurt te doen. In Klazienaveen is er daarom een buurtbingo, in Hijken een dorpsbarbecue en in Zuidlaren een buurtborrel. Op burendag.nl kun je zien wat er in jouw buurt te doen is.

Naar de manege

Tijdens de Open Manegedagen openen maneges hun terreinen om iedereen kennis te laten maken met de paardensport. Zaterdag kun je terecht bij Les Chevaux in Buinen, zondag openen Hippisch Centrum Emmen in Erica en Manege Gasselte de staldeuren voor bezoekers.

Aandacht voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen elkaar zaterdag ontmoeten in Roden tijdens een meet-up onder leiding van Hadassah de Boer. De bijeenkomst wordt georganiseerd door 'Moeder aan de lijn', gelijkgestemden kunnen met elkaar in gesprek over hun ervaringen. Dat doen ze aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Moeder aan de lijn. Wie aan wil sluiten, moet zich vooraf opgeven via de website.

Het Valtherbos in

Waar kun je de zondagmiddag nou beter zijn dan in de Drentse natuur? Staatsbosbeheer zal die vraag beantwoorden met 'nergens'. Om extra van de natuur te kunnen genieten biedt Staatsbosbeheer zondag de mogelijkheid om vanaf 13.00 uur met een gids op pad te gaan in het Valtherbos. In een wandeling langs het opgeknapte onderduikershol vertelt de gids over de omgeving en geschiedenis. Aanmelden vooraf kan online.

Klassiek in 't Veen

Even verderop, in Valthermond, geeft het Ruysdael Kwartet een concert in concertboerderij Onder de linden. Ook hiervoor moet vooraf gereserveerd worden. In een aangepast programma worden werken uit het oorspronkelijke programma 'Vier eeuwen muziek' ten gehore gebracht. Bezoekers worden getrakteerd op muziek van Beethoven en Henry Purcell.