Kan FC Emmen het goede gevoel vasthouden tegen VVV-Venlo? Volg de wedstrijd via ons liveblog

Welkom!

Na twee mooie zeges tegen Cambuur en koploper Willem II is het vertrouwen binnen de ploeg groot. Dat is anders bij de tegenstander van vanavond. De ploeg uit Venlo boekte in de laatste vier duels geen enkele overwinning. Na drie gelijke spelen en één verlies partij is de thuisploeg gebrand op de winst. Kan FC Emmen het goede gevoel van de afgelopen weken vasthouden? Je leest het vanaf 20:00 uur in ons liveblog.