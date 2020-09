Herenmodezaak Piet Koopmans in Meppel nu hofleverancier

Hofleverancier wordt je niet zomaar. Het heeft niets te maken met leveren aan de Koning. Je moet 100, 125, 150 of 175 jaar bestaan, solide zijn, geen criminelen in de famlie hebben en je moet iets voor de plaats doen waar je bent gevestigd. Als je aan al die voorwaarden voldoet geeft de Koning het predikaat af.

Een bedrijf doet zelf de aanvraag bij de gemeente en die zet deze dan weer door aan de provincie, die de geeft het dan weer door aan Den Haag. "In ons geval was het erg lang wachten", zegt Koopmans.

De Koning heeft het predikaat ondertekend (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

In Nederland zijn 137 bedrijven die hofleverancier zijn. Wat heb je daar eigenlijk aan? "Het geeft een heel stuk betrouwbaarheid aan. Je wordt tegenwoordig opgelicht. Of de service is niet goed. Dit is een teken dat je betrouwbaar bent. En kwaliteit levert natuurlijk", aldus Koopmans.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma reikte het predikaat uit en merkte op dat Koopmans naast hoeden ook nog broeken met een elastieken band verkoopt. "Die zijn heel fijn voor mensen in verzorgingstehuizen", zei Klijnsma.

Maar weet iedereen wel waar het voor staat, zo'n wapen met de tekst 'je maintiendrai'? Hij denkt dat mensen die niet weten wat het is, er wel naar zullen vragen. "Mijn kinderen zeiden ook al, wat is dat dan? Ik zei dat onze auto morgen een ander kenteken krijgt, namelijk AA. En bij de Efteling hoeven we niet meer te wachten in de rij. We mogen zo vooraan. En of ze dat nou geloven of niet, het is wel leuk om te vertellen", lacht hij.