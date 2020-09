1373 keer 'lang zullen ze leven' in Drenthe

De jarigen per gemeente (Rechten: CBS/Statline)

Een van de winnaars vandaag was Magda Booij. Zij is vandaag vijftig jaar geworden. "Ik had gereageerd op het Facebookbericht dat ik vijftig werd op de 25e. Vervolgens hadden vrienden en kennissen dat gezien en reageerden ook op het bericht. Maar dat jullie dan uiteindelijk hier voor de deur staan had ik dan niet verwacht", vertelt Magda.



Natascha Bosklopper was ook een van de gelukkigen. Zij legde vandaag de laatste hand aan de verhuizing van Zaandam naar Ruinen. Dubbel feest dus! "Ja ik had wel gezien dat mijn moeder had gereageerd op het Facebookbericht. Maar ik had niet verwacht dat jullie zouden komen. Ik dacht: wat is dit nou weer", zegt Natascha lachend.