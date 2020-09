'Loods13 kan niet meer functioneren in Rensenpark'

De theaterschool is gevestigd in het voormalige Aziëhuis in de oude dierentuin (Rechten: RTV Drenthe/Ilona van Veen)

Theaterschool Loods13 in Emmen kan naar eigen zeggen niet meer functioneren in het Rensenpark. Volgens artistiek directeur Eva Wortmann wordt haar theaterschool op meerdere fronten tegengewerkt.

Zo zou Loods13 al tientallen parkeerboetes hebben gekregen, worden buitenrepetities afgebroken door strenge parkwachters en wordt het hek bij theaterschool regelmatig gesloten, terwijl er nog lessen bezig zijn. Een gevaarlijke situatie zegt Wortmann, want volgens haar kunnen brandweer en ambulance het park dan niet bereiken als er iets is.

'Vrije geest nodig'

De theaterschool is sinds maart 2019 gevestigd in het voormalige Aziëhuis in het park van de voormalig dierentuin. "Een prachtig pand", geeft Wortmann aan, al is volgens haar "de euforie een beetje weg".

"We zijn alleen maar bezig met dat park en niet met mooie dingen maken." Volgens Wortmann zorgen alle strenge regels in het park ervoor dat de creativiteit bij de theaterschool om zeep geholpen wordt. "Wij zijn een theaterinstelling, we hebben een vrije geest nodig. Het moet een broedplek worden, maar op deze manier is dat niet mogelijk."

11 minuten

Loods13 krijgt regelmatig spullen aangeleverd door een vrachtwagen. Volgens de regels van de gemeente Emmen mag een vrachtwagen hooguit elf minuten doen over het laden en lossen van spullen. Maar Wortmann zegt dat die tijd vaak niet haalbaar is voor de theaterschool, omdat er grote spullen worden gelost, zoals decorstukken.

Toen Loods13 zich vestigde in de oude dierentuin wist Wortmann van deze regels maar ze had gehoopt dat de gemeente iets soepeler zou omgaan met dit soort situaties.

Lessen staken

De grootste zorgen van Wortmann liggen op dit moment bij de hekken aan de kant van de Minister Kanstraat. Die worden regelmatig gesloten terwijl de lessen nog gaande zijn. De artistiek leider overweegt nu om haar theaterlessen tijdelijk te staken totdat er een structurele oplossing is. Ze heeft het probleem naar eigen zeggen al meerdere keren aangekaart bij de gemeente, maar nog steeds komt het regelmatig voor dat de hekken worden gesloten terwijl er binnen nog lessen worden gegeven.

Haar zorgen liggen met name bij het feit dat brandweer en ambulance het pand daardoor niet kunnen bereiken als er iets gebeurt tijdens de lessen, terwijl zij verantwoordelijk is voor haar leerlingen: "We hebben hier allemaal een cursus BHV, maar laat mij niet iemand reanimeren omdat de ambulance niet naar binnen kan", aldus Wortmann.

Reactie gemeente

De gemeente Emmen zegt regelmatig met Loods13 in gesprek te zijn om te zoeken naar een oplossing. "Wij zijn heel blij met de theaterschool. Die zit daar op een prachtige plek en dat is gewoon hartstikke mooi voor Emmen", zegt gemeentewoordvoerster Miranda Kocks.

Maar volgens de gemeente zijn duidelijke regels over verkeer nou eenmaal nodig in een park met 25 ondernemers. "Uitzonderingen kan je niet voor de één wel en de ander niet maken", zegt Kocks. Verder is de gemeente in gesprek met buurtbewoners om te voorkomen dat de hekken van het Rensenpark voor het eind van de repetities worden gesloten.