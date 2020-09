Modezaak Meppel is Koninklijk Hofleverancier, maar wat heb je daaraan?

De eretitel is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in de regio. Het label wordt voor 25 jaar toegekend, per keer kan het daarna met een kwart eeuw verlengd worden. "Het maakt je wel een beetje trots, je krijgt het niet zomaar", zegt Johan Blomberg van aannemersbedrijf Gebroeders Blomberg in Smilde. Zijn bedrijf kreeg het predicaat vorig jaar. "Het is waardering voor het bedrijf en het werk van de familie."

Koning Willem I

Het predicaat hofleverancier werd in 1815 ingevoerd door Koning Willem I. Bedrijven die het predicaat krijgen, mogen het Koninklijk Wapen dragen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. "Toekenning van het Recht het Predicaat te voeren wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis", schrijft het Koninklijk Huis.

Het recht voor het dragen van die titel wordt verleend als een bedrijf 100 jaar of meer (125, 150, enzovoort) bestaat. Het predicaat wordt alleen uitgereikt als de bestuurders en de onderneming van onbesproken gedrag zijn, ook moet de ontstaansgeschiedenis van de onderneming duidelijk zijn.

Drentse bedrijven met het Predicaat Hofleverancier Piet Koopmans & Zn. zijn de tiende Drentse Hofleverancier, deze bedrijven gingen de Meppeler modezaak voor: Jan van Peer in Emmen kreeg in 2001 het predicaat tijdens het 100-jarig jubileum. De winkel is gespecialiseerd in de verkoop van kook- en eetgerei.

In 2018 ontving KKS Beheer uit Hoogersmilde het predicaat. De vierde generatie van de familie Koers richt zich met het bedrijf onder andere op productie- en kwaliteitscontroles bij bouwprojecten.

!Pet is sinds jaar en dag een bekend in Hoogeveen, voorheen door de Hoogeveensche Courant en tegenwoordig vooral als boekhandel. In 2007 werd het bedrijf Hofleverancier, tijdens het 150-jarig bestaan.

Sinds 2006 mag Bakkerij Ten Napel in Klazienaveen zich Hofleverancier noemen. Het bedrijf vierde toen het 100-jarig bestaan.

In hetzelfde jaar kreeg badkamer-en keukenverkoper Concordia in Meppel het predicaat. Ook daar werd het eeuwfeest opgeluisterd met de koninklijke verrassing.

Sinds 1862 worden er brillen gemaakt in Meppel door Kluin, in 1974 werd het daadwerkelijk een optiek. In 2014 werd het Hofleverancierschap een feit, de aanvraag werd gedaan rond het 150-jarig bestaan.

Ook Greving & Greving Opticiens, met winkels in onder meer Assen, Emmen en Hoogeveen, heeft het predicaat gekregen.

Dorpssmid Vossebelt begon in 1891 in Nieuw-Amsterdam, zijn smederij groeide uit tot een bedrijf dat gespecialiseerd is in het importeren en restaureren van auto's. Dat gebeurt tegenwoordig onder de naam Royal Star Cars.

In 2019 kreeg aannemersbedrijf Gebroeders Blomberg uit Smilde het Predicaat Hofleverancier. In de volgestroomde Koepelkerk in het dorp overhandigde commissaris van de koning Jetta Klijnsma de titel namens de koning.

Koninklijk Huis

De titel kon aanvankelijk ook door andere leden van het Koninklijk Huis worden verleend. "Er waren bijvoorbeeld bedrijven die het wapenschild van Prins Bernhard voerden", meldt het Koninklijk Huis daarover. In 1987 kwam er een nieuw wapenschild, sindsdien mag alleen het staatshoofd het predicaat geven.

Bij Gebroeders Blomberg hangt het schild aan de voorgevel van het bedrijfsgebouw. Het is een handgemaakt schild dat door slechts één bedrijf in Nederland gemaakt wordt. "Dat moet je zelf bestellen, het predicaat geeft je het recht om het te dragen." Maar grote impact heeft het predicaat nou ook weer niet, zegt Blomberg. "In feite verandert er niet heel veel. Wij hebben het wel op ons briefpapier staan en gebruiken het in reclame-uitingen. Het straalt wat meer vertrouwen uit, maar het is niet zo dat je gaat leveren aan de koning."

Ook een grote toeloop van nieuwe klanten blijft uit. "Misschien als mensen twijfelen, dat het de doorslag kan geven", zegt Blomberg. "Daar hebben we het ook niet voor gedaan. We bestonden honderd jaar en dachten: wat zou het mooi zijn als we dat krijgen."

Procedure

Maar hoe krijg je nou zo'n koninklijke toevoeging in je bedrijfsnaam? Eigenlijk heel simpel: door 'm aan te vragen. Het duurt alleen wel minimaal een jaar voordat alles rond is, begin dus op tijd.

Een verzoek voor het predicaat kan worden ingediend bij de burgemeester van de vestigingsplaats. Aan hem of haar de taak om de gegevens te controleren, dit gaat achter de schermen met behulp van registers van de Justitiële Informatiedienst. De burgemeester stuurt vervolgens de aanvraag met een advies door aan commissaris van de koning Jetta Klijnsma.

Zij doet vervolgens verder onderzoek en brengt vervolgadvies uit. De koning neemt uiteindelijk het besluit, dat via zijn commissaris bekend wordt gemaakt.

