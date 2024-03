'Drentse' Pissende IJsbeer vindt nieuw onderkomen in Groningen

Die ervaring vormde een inspiratiebron voor Wurm, die hij speciaal voor de Kinderbiënnale maakte. Wurm is een meterslange regenworm van karton, waar kinderen op de tast doorheen moeten kruipen. 'Ik heb dat van die huifkar altijd onthouden, dus ik denk dat kinderen dit ook voor altijd gaan onthouden.'

Op zoek naar een betere wereld

Het thema van de Kinderbiënnale is dit jaar 'A Better Place'. Het nodigt kinderen, jongeren en andere bezoekers uit om na te denken over een betere wereld, waarin wordt gekeken hoe er zorgvuldiger kan worden omgegaan met onze leefomgeving.

Bij de interactieve kunsttentoonstelling zijn ook 60 kinderambassadeurs en 25 jongerenambassadeurs betrokken. De jonge ambassadeurs hebben meegedacht over het thema en de invulling van de biënnale.

De Pissende IJsbeer past ook bij het thema

Terwijl Florentijn Hofman bezig was met zijn installatie Wurm, dacht hij: 'Die ijsbeer past ook heel goed bij het thema. Op het moment dat ik hoorde dat hij hier welkom was, was ik al heel blij.' Hofman doelt op het veranderende klimaat: 'Mochten de dijken doorbreken, dan zitten we ook in Groningen tot onder het water. Dan stapt die ijsbeer die geen leefomgeving meer heeft door smeltende ijskappen hier ook aan wal.'

De ijsbeer blijft in ieder geval tot november bij het museum staan. Hofman noemt het een werk met een knipoog, maar ook met een serieuze ondertoon. 'Dit werk gaat nestelen en verhalen maken in de hoofden van mensen.'

Voelen én aarden

Florentijn Hofman werkt veel in China, waar hij veel bekender is. 'In China mag je niet op het gras komen, maar ik stap altijd over het hekje heen. Dan krijg ik altijd op m'n sodemieter.' Maar, vindt hij: 'Het is zó belangrijk om die aarde te voelen, hoe kun je anders aarden?'

Wat hem betreft is aarden en voelen ook echt het thema van deze biënnale. Zijn installatie Wurm is daar natuurlijk een voorbeeld van: 'Voel dat karton maar, ga er maar doorheen, ervaar wat donkerte is.'