TT-icoon Rossi verlengt carrière MotoGP met één jaar

Valentino Rossi heeft de knoop doorgehakt en zijn handtekening gezet onder een éénjarig contract bij Petronas Yamaha, het satellietteam van het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP. Het betekent dat de negenvoudig wereldkampioen ook in 2021 is te bewonderen in de koningsklasse van de motorsport. Het wordt zijn 26e seizoen in het wereldkampioenschap wegrace.

Ook betekent de verlenging van Rossi dat zijn fans in Assen hem in principe volgend jaar nog één keer in actie kunnen zien op het TT Circuit. Rossi is een van de koningen van de TT. De Italiaan won de Nederlandse grand prix tien keer (1997 in de 125cc, 1998 in de 250cc en in 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 en 2017 in de MotoGP).

Jaartje langer vanwege coronavirus

De 41-jarige Rossi liet al eerder doorschemeren dat hij nog een jaar wilde doorgaan. Hij vond het door corona geplaagde seizoen geen passende afsluiting van zijn ongekend succesvolle carrière, waarin hij 115 grands prix won, waarvan 89 in de MotoGP.

Bij het fabrieksteam van Yamaha is volgend jaar geen plaats. Zijn plek wordt overgenomen door de Franse opkomende ster Fabio Quartararo. Yamaha bood de Italiaan een plek bij het satellietteam, zodat hij toch verzekerd is van de beste hulp van de Japanners. Hij vormt een team met landgenoot Franco Morbidelli.

'Ik vind het nog steeds leuk'

"Ik heb veel nagedacht voordat ik deze beslissing nam, omdat de uitdaging steeds moeilijker wordt. Om aan de top te staan in de MotoGP moet je veel en hard werken, elke dag trainen en leven als een sportman, maar ik vind het nog steeds leuk en ik wil nog steeds rijden", zei Rossi.

Teambaas Lin Jarvis van Yamaha reageerde verheugd op het besluit van Rossi, die razend populair is in de motorsport en jaarlijks ook talrijke fans lokt naar de TT van Assen. "Voor zo'n legendarische coureur zou het niet gepast zijn dit seizoen, dat zo door het coronavirus is beïnvloed, zijn carrière af te sluiten. De fans verdienen het hem nog een jaar in actie te zien op de fabrieksmotor van Yamaha."

Het team van Petronas is betrekkelijk nieuw in de MotoGP, maar presteert al bijzonder sterk. Quartararo staat tweede in het kampioenschap en Morbidelli vijfde. De Nederlandse oud-wegracer Wilco Zeelenberg is de teammanager.

