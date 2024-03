De Week van Drenthe: historische ontdekkingen, wit goud en een ontruiming

Twee Joodse kinderen werden herkend op beelden in bezit van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En na 650 jaar keert een historische munt terug naar Coevorden. Dat en meer lees en zie je in ons weekoverzicht van de afgelopen week.

De week begon met een historische ontdekking. Opnieuw werden twee mensen geïdentificeerd aan de hand van beelden van de 'Westerbork-film' van kampgevangene Rudolf Breslauer. De ontdekking staat dicht bij de maker van de film. Het gaat namelijk om twee van zijn eigen drie kinderen. Eerder werden ook al mensen herkend aan de hand van de film.

Historische munt

Een andere historische ontdekking haalde op donderdag het nieuws. Een 650 jaar oude munt werd namelijk teruggebracht naar Coevorden. Amateurarcheoloog Jeroen Mathijssen ontdekte de munt in 2022 in de omgeving van Rosmalen. Het gaat om een middeleeuwse munt geslagen door de Heren van Coevorden tussen 1376 en 1378. De amateurarcheoloog had de vondst misschien voor flink wat hedendaagse munten kunnen verkopen, maar hij koos ervoor om de munt terug naar Drenthe te brengen. "Deze munt hoort bij Coevorden, punt", aldus Mathijssen.

Oorlogsmonument

En ook op vrijdag doken we nog even de geschiedenisboeken in. Inwoners van Noordscheschut zijn namelijk in actie gekomen om een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog te laten plaatsen. Onder meer in andere dorpen uit de omgeving zoals Hollandscheveld, Nieuwlande en natuurlijk Hoogeveen staat al zo'n monument. "Toen dachten wij: wat heeft zich eigenlijk in ons dorp afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog", vertelt Ryan Prins van Plaatselijk Belang. "Al snel kwamen we erachter dat er echt wel wat is gebeurd. Daarom willen we een eigen monument."

Gewonde door chloorgas op vakantiepark

Even terug naar de maandag. Toen raakte iemand gewond door vrijgekomen chloorgas. Het ongeluk met het gas gebeurde op vakantiepark Het Grote Zand in Hooghalen. Bij het mengen van vloeistoffen ging iets mis waardoor een chemische reactie ontstond. Het slachtoffer wist te ontkomen uit de ruimte waar het ongeluk gebeurde, maar liet daarbij de deur openstaan. Daardoor trok een 'typische chloorlucht' over het park. Het park moest worden ontruimd.

Wit goud

Eerder dan vorige jaren worden de eerste asperges alweer uit de grond gehaald. "Ongelofelijk", zegt boer Hermen Hoorn uit Huis ter Heide. "Wij staan nog een beetje te trillen op onze beentjes hoor." De boer begon afgelopen jaar met een experiment op zijn grond waarbij de warmte in de grond beter bewaard blijft en dat heeft dus iets opgeleverd. Normaal gesproken haalt Hoorn de eerste asperges in de derde of vierde week van maart uit de grond.