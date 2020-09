De komst van de wolf: Omarmen we het dier of lijden we aan het roodkapje-syndroom?

We bespreken dit vanavond in een nieuwe talkshow op TV Drenthe: de Staat van Drenthe. Inwoners uit Drenthe zijn verdeeld over de komst van de wolf.

En ook aan tafel zijn de meningen verdeeld. Te gast zijn wolvenkenner Egbert Post, schapenhouder Gijsbert Six en gedeputeerde Henk Jumelet. Zij gaan met elkaar in discussie over de wolf in onze provincie. Hoe staat het met het wolvenplan nu de wolf officieel gevestigd is en zijn de plannen wel op tijd? Wie moet een wolvenhek betalen, de provincie of de schapenhouder?

En de wolf is een Europees beschermd dier, maar in Duitsland probeert de wolf uit handen te blijven van jagers. Moeten wij in Drenthe hier ook bang voor zijn? Kortom: hoe staat het met de wolf in Drenthe?