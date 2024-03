Pabo Emmen hoopt op meer mannelijke studenten: 'Verhouding meesters en juffen 50 procent is een mooi streven'

Meer mannelijke studenten laten starten op de pabo in Emmen. Dat was het streven van de NHL Stenden Hogeschool in Emmen tijdens de open dag die vandaag is gehouden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat pabo's meer werk maken van meer meesters voor de klas. Op de pabo in Emmen is al 27 procent van de studenten man tegenover 17 procent landelijk. Maar het kan nog beter.

Lesgeven geeft energie

Een van de studenten die de bezoekers moest helpen over de streep te trekken is vierdejaarsstudent Bas Stoevelaar. "Het bevalt mij harstikke goed. Ik hoop zo meteen voor de klas te staan. Dat vind ik harstikke leuk. De kinderen geven je energie. Als je iets uit hebt gelegd en je ziet het kwartje vallen, dan is dat echt heel mooi om te zien."

Dat de pabo in Emmen veel mannelijke studenten trekt komt mede door de aandacht voor wetenschap en techniek bij die opleiding, denkt pabo-docent Ester Hulshof. "Ik denk dat mannen wel iets meer houden van gereedschap, programmeren en met filmactiviteiten bezig zijn."

Jongens liever meester bovenbouw

Maar de kleuterstage is bij mannelijke studenten niet zo populair. In het eerste jaar moeten studenten verplicht stagelopen bij de kleuters en dat maakt dat jongens na het eerste jaar regelmatig afhaken. In Emmen proberen ze die studenten binnenboord te houden.

"Ik geef ze mee dat het maar een half jaar van de opleiding uitmaakt. En verder kun je in andere groepen stagelopen. En ook de kleuters zijn harstikke leuk", zegt Stoevelaar.

De school probeert er volgens docent Hulshof flexibel mee om te gaan. "Als een mannelijke student aangeeft dat de kleuterstage niet zijn ding is, of hij ziet er tegenop, dan zeggen we: 'probeer het'. En als het niet lukt gaan we kijken wat wel een goede en geschikte groep is voor de student om tegemoet te komen aan diens wensen."

De helft meesters?

Dat is ook precies wat de Tweede Kamer wil: een meer gespecialiseerde pabo gericht op oudere basisschoolleerlingen. Het streven is 50 procent meesters en 50 procent juffen voor de klas. Maar of dat haalbaar is?

"Het is een mooi streven als het 50/50 is, maar er is geen garantie dat het gaat lukken", aldus Hulshof.