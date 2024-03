Boswachter en schrijver André Donker: 'Leer leven met de wolf'

Wolf en Maatschappij - zo heet het nieuwe boek van boswachter en schrijver André Donker. In dit boek hoopt de geboren Apeldoorner de 'soms onwennige relatie tussen mens en natuur' te beschrijven. In het bijzonder die tussen mens en wolf.

Donker wil met zijn nieuwe boek een brug slaan tussen de voor- en tegenstanders van de wolf. Een nobel, maar onhaalbaar streven? "Nee", zegt Donker, "als we terugkijken naar het herstelproject Dwingelderveld, bijvoorbeeld, waar toen veel voor- en tegenstanders van waren en nu zien dat het Dwingelderveld 's zomers het grootste toeristische dorp is van Nederland, dan denk ik dat het meevalt. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend".

Het is dan ook niet zijn bedoeling om de voor- en tegenstanders naar elkaars 'kampen' te doen overlopen. "De twee kampen blijven altijd en die hebben elkaar ook nodig. Dat is ook het effect van het slaan van een brug. De waarheid ligt ergens in het midden."

'Veel fouten in het debat'

Donker kreeg het idee voor het boek omdat hij ziet dat er 'veel fouten worden gemaakt in het debat' over het roofdier. "Kijk nou bijvoorbeeld eens naar de afgelasting van dat ponykamp in het Drents-Friese Wold. Er zijn 17 miljoen buitenritten per jaar en er gebeurt 20.000 keer per jaar iets. Maar dat is niets anders dan een val of een trap van een paard. Als je dat vergelijkt met een wolf gebeurt er helemaal niks."

"Over de hele wereld komen veel meer predatoren voor. Niet alleen wolven, maar ook leeuwen, tijgers enzovoort. Over de hele wereld rijdt men paard. Je moet proberen die nuance daarin te vinden", betoogt Donker. In het boek beschrijft hij 'keurig en netjes' waarom hij die reden niet steunt. "De nuance moet het debat in. Er gebeuren veel meer dingen met bijvoorbeeld bomen."

'Wij wonen tegen de grootste roedel aan'

Boswachter Donker woont zelf al een tijdje niet meer in Drenthe, maar op de Veluwe. Vlakbij zijn woning houdt de grootste wolvenroedel - zo'n 35 wolven - van Nederland huis. "Iedereen bij ons in de buurt heeft wel eens of meermaals een wolf gezien, ze lopen bij ons om de huizen heen. Ik heb zelf al velen gezien. De meesten in Nederland. Ook wel een wolvin met welpen die jachttraining heeft. De wolf staat bij mij alleen niet op een voetstuk. Hij maakt deel uit van de natuur."

Volgens Donker is de wolf vooral goed in één ding: zichzelf niet populair maken. "Ik snap het sentiment in Drenthe, dat is logisch, maar we hebben wet- en regelgeving waarin staat dat dierhouders hun dieren zelf moeten beschermen voor predatoren. Als er dan een wolf binnenkomt, krijg je een schadevergoeding. Dat vind ik vreemd. Feitelijk hebben we dat al maatschappij afgesproken. De schade wordt dan ook door de maatschappij vergoed", is het standpunt van Donker.