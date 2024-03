Jessica dicht kloof tussen Drents en Nederlands met haar 'Kedogies': 'Niet alleen voor select groepje'

De Drentse taal is thuiskomen voor schrijfster Jessica Bonnema. Hoewel ze niet in het Drents is opgevoed, zet ze zich nu met ziel en zaligheid in voor het bevorderen van de taal en heeft ze haar eerste Nederlands-Drentse bundel Kedogies uitgebracht, met gedichtjes voor kinderen.

"Ik ben blij dat het af is, het was wel een bult werk. Maar als je het dan in handen hebt, dan is dat mooi." Bonnema schreef zestig gedichtjes in de spelling in het Zuidoost-Drents. Samen met het Huus van de Taol selecteerde ze er twintig die uiteindelijk zijn uitgebracht. "En dat moet dan in goed Drents en goed Nederlands."

Haar bundel moet een brug slaan tussen mensen die het Drents niet en mensen die het Drents wel machtig zijn. "Ik denk dat het heel geschikt is voor gezinnen waar bijvoorbeeld opa en oma wel Drents praten, de kinderen niet meer, maar dat opa en oma het toch graag mee willen geven aan de kleinkinderen. Of dat ouders het mee kunnen geven aan hun kinderen. Je kunt het heel makkelijk in het Nederlands lezen, maar ook in het Drents."

Zachtjes Drents oefenen

Bonnema groeide op in 't Haantje en woont nu in Assen. Vanwege haar Noord-Hollandse vader sprak ze thuis alleen Nederlands. "Er werd wel Drents gepraat met de buren, en op het dorp. En mijn moeder sprak het met haar familie en ik wilde het ook heel graag leren. En er hing een gedicht in de woonkamer en als iedereen dan uit de woonkamer was, ging ik dat heel zachtjes toch proberen."