Kamervragen over situatie van eenarmige vrachtwagenchauffeur

"Wij weten dat de verantwoordelijkheid bij het CBR ligt om te controleren en te kijken of iemand nog geschikt is om te kunnen rijden. Maar dit is weer zo'n typisch geval dat kennelijk geënt is op nieuwere regels, waar je je moet afvragen of de logica hier op dit moment niet moet prevaleren," zegt Ziengs in het radio Drenthe-programma Cassata.

Boerenverstand

In het kort is de boodschap van Ziengs: gebruik het gezond verstand. "Je kunt ook maatwerk toepassen. Dit is al zoveel jaren op die manier georganiseerd. Moet je nu iemand inderdaad twee jaar van tevoren deze mogelijkheid ontnemen." Het Asser Tweede Kamerlid doelt op de hoop van Gerrie Pol om nog tot zijn pensioen zijn werk op de vrachtwagen vol te kunnen houden.

Pol doet zijn hele leven al alles met een arm en sinds 1973 rijdt Pol op de vrachtwagen. Nu, twee jaar voor zijn pensioen, is zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Reden: strengere regelgeving. Ziengs: "Je kan kijken of daar geen ontheffing voor mogelijk is." Dit is dan ook een van de vragen die Ziengs namens de VVD aan de Tweede Kamer stelt.

De vragen worden gestuurd naar meerdere ministeries. "Het CBR valt natuurlijk onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar daarnaast zit er ook een sociaal component in als je kijkt naar Sociale zaken en Werkgelegenheid."

Bekijk hieronder de vragen die gesteld zijn door de VVD.

Lees ook: