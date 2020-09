Historische zege voor Noordscheschut

Na drie wedstrijden en drie nederlagen was het debuut van Noordscheschut in Hoofdklasse nog weinig succesvol. Ook tegen NSC Nijkerk hadden 'de Schutters' het in de eerste helft moeilijk. De thuisploeg kreeg de beste kansen, maar werd daarvoor niet beloond. Beide ploegen zochten bij een 0-0 stand de kleedkamer op.

Rood

De eerste minuten na rust zijn de afgelopen weken moeilijk gebleken voor Noordscheschut, maar dit keer zorgde een directe rode kaart voor NSC speler Desmond Sturing ervoor dat de wedstrijd kantelde in het voordeel van de bezoekers. "Sturing en Melvin Mol stonden met de koppen tegen elkaar en Sturing maakt een kleine beweging naar voren. Hij raakt Melvin's lip en die gaat vervolgens liggen. Terecht dat de scheids daar rood voor geeft. Een domme actie van Sturing die daarmee zijn ploeg nogal benadeeld," legde Marc van Meel de situatie na afloop uit.

Noordscheschut wachtte niet af en nam de wedstrijd in handen. Via een voorzet van Melvin Mol weet de piepjonge Mees Vos de 0-1 binnen te schieten. Vos is over gekomen uit de A-jeugd en speelde pas zijn derde wedstrijd voor de hoofdmacht van de club. Niet lang daarna werd Noordscheschut opnieuw gevaarlijk, maar dit keer werd die op de lijn gestopt door NSC-doelman Van Willige.

Van Willige

NSC bleef wel druk houden op de Drentse formatie en dat gaf Noordscheschut vooral in de slotfase weer ruimte. De 0-2 viel vijf minuten voor tijd. Dit keer was het Nick Koster die uit een voorzet binnen kopte. De keeper van NSC kon de bal net niet voor de lijn houden. Ook daarna moest doelman Van Willige nog één keer alles geven om de 0-3 te voorkomen.

De 0-2 zege in de Hoofdklasse is de eerste in de clubgeschiedenis van Noordscheschut. De ploeg van Marc van Meel promoveerde vorig jaar als leider in de stand van de 1e klasse. "Een heel goed gevoel. Ook omdat we van de hatelijke nul af zijn. Hopelijk is het een opstap naar meer, maar we weten dat we de komende weken een aantal pittige tegenstanders gaan treffen."

Stand

In de stand klimt Noordscheschut naar de 13 plaats met 3 punten uit 4 wedstrijden. NSC en Buitenpost hebben hetzelfde puntentotaal. Volgende week treft Noordscheschut DETO, dat op de 14e plaats in de stand staat.