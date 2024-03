Man (20) wordt gedwongen in auto te stappen en mishandeld

Op de Brinkenweg in Emmen is gisteravond een twintigjarige man ontvoerd toen hij uit de bus stapte en door twee mannen met bivakmutsen mee werd genomen in een auto. Hierbij werd hij mishandeld.

Dat gebeurde om 19.38 uur bij de bushalte Balingerbrink 2 in Emmen. Het slachtoffer is daarbij meerdere keren geslagen. Even later hebben de verdachten de twintigjarige man uit de auto gezet. De politie doet onderzoek naar het incident en zoekt getuigen.