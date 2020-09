HZVV eenvoudig langs Buitenpost

HZVV heeft de derde zege van het seizoen in de Hoofdklasse B geboekt. De Hoogeveners waren op eigen veld met 3-1 te sterk voor Buitenpost. De Hoogeveners klimmen daarmee naar een voorlopig tweede plaats in de stand.

Al na vier minuten lijkt HZVV de score te openen met wonderspits Yoran Popovic, maar die treffer wordt door de arbitrage afgekeurd. Tien minuten later is het Sander Dzemidzic die alsnog de 1-0 op het bord zet. Niet veel later haalt ook Popovic zijn gram en zet hij de tussenstand op 2-0.

Penalty

Na rust blijven de Hoogeveners de wedstrijd domineren. HZVV krijgt al na drie minuten in de tweede helft een strafschop mee en het is Popovic die zijn ploeg naar de 3-0 leidt. In het feestgedruis lukt het Buitenpost om via een treffer van Rik Weening wel in de wedstrijd te blijven, maar verder dan de 3-1 komen de bezoekers niet. HZVV houdt de beste kansen, maar komt ook niet meer tot scoren.

Tweede plaats

Door de zege komt HZVV op 9 punten uit 4 wedstrijden te staan. Daarmee bezetten de Hoogeveners de voorlopige tweede plaats in de stand van de Hoofdklasse B. Dit heeft onder andere te maken met de wedstrijd tussen Swift en Eemdijk die werd afgelast, en de wedstrijd tussen SDC Putten en ONS Sneek die na 25 minuten werd gestaakt door een blessure van de scheidsrechter. RKAV Volendam stond ook vóór HZVV, maar die ploeg speelde vandaag doelpuntloos gelijk tegen DETO. VV Berkum kan vanavond nog voorbij HZVV. Die ploeg speelt om 18:00 uur tegen Genemuiden SC. Flevo Boys blijft na de 4-0 zege op De Dijk de ongeslagen koploper.

Volgend weekend staat de uitwedstrijd tegen hekkensluiter ONS Sneek op het programma.