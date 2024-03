Okki Poortvliet uit Odoorn wint prijs voor Beste Noordelijke Film: 'Eigenzinnig en pretentieloos'

De Drentse filmmaker Okki Poortvliet heeft met haar film Over het wildrooster de prijs voor Beste Noordelijke Film gewonnen. De prijs is uitgereikt op het Internationaal Filmfestival Assen. "Mijn kwaliteiten als eenzame filmmaker worden gezien."

Dat Poortvliets film in de prijzen zou vallen, daar had ze geen rekening mee gehouden, vertelt ze. "Ik was totaal niet zenuwachtig en was net als vorig jaar helemaal verbaasd over de kwaliteit van de films. Ik win weer niet, dacht ik en ik was heel erg aan het genieten van alle andere films." Dat haar naam uiteindelijk genoemd werd overviel haar compleet. "Toen ik wat moest zeggen voor het publiek, moest ik daar even goed over nadenken."

Injectie van geld

Poortvliet wint een bedrag van duizend euro en een trofee. "Ik ben bezig met een nieuw project bij de New Noardic Wave. Dat is een traject met filmakers uit Friesland, Groningen en Drenthe waarin we zeven weekenden werken aan een plan voor een nieuwe film. Daar krijg ik niet voor betaald, dus dan is een kleine injectie van geld altijd fijn."

'Eigenzinnig en pretentieloos'

De film van de Odoornse gaat over mensen uit haar geboortedorp, die elke dag in het bos zijn, het leven in het bos anders ervaren als daarbuiten en over hoe ze het zien veranderen. "De jury noemde de film eigenzinnig en pretentieloos. Ik vind het echt fantastisch als dat wordt gezien. Dat is wat ik ambieer te zijn."