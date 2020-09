Koor repeteert voor Bachconcert op gepaste afstand in de kerkbanken

Dat merk je al meteen bij binnenkomst. Naast het gebruikelijke desinfecteren van de handen en natuurlijk de anderhalve meter afstand bewaren, neemt iedereen eerst plaats in de trouwzaal. Daar worden de koorleden welkom geheten, waarna ze volgens een plattegrond naar hun plek in de kerkzaal worden begeleid. Normaal repeteert het projectkoor in een kerkzaaltje, maar dat is te nu te klein. In de kerkbanken kan iedereen op gepaste afstand zitten. Dirigent Roelof Bosma staat voorin bij de piano om het koor te leiden.

CO2-metingen in de kerk

Anders dan bij concerten of sportwedstrijden, mogen zangkoren en inmiddels ook kerkgangers gewoon zingen, maar de coronamaatregelen moeten wel worden opgevolgd. "We hebben alles goed geregeld", vertelt Bosma. "Vanuit het bestuur is er iemand aangesteld om in de gaten te houden dat de onderlinge afstand niet te klein wordt en daarnaast houden we zelfs de luchtkwaliteit in de gaten. Dat gebeurt via vier sensoren die de CO2-waardes meten. De ventilatie staat aan, dus we horen wel een lichte ruis, maar dat went."

De koorleden zijn blij dat er toch geoefend kan worden, al is de opkomst wat lager dan voorgaande jaren. Er zitten nu ruim dertig zangers en zangeressen in plaats van bijna zestig. "Dit jaar hadden veertig mensen zich opgegeven. Daarvan durven er misschien toch een paar het niet aan, maar we zijn tevreden met deze opkomst. De balans tussen mannen en vrouwen en de verschillende zangstemmen is ook goed en doordat iedereen verspreid moet zitten, lijkt de kerk ook voller. Het is wel anders, maar het werkt wel", aldus de dirigent.

Voor sommige koorleden is die afstand vervelend", lacht Bosma. "Ze kunnen nu niet meer stiekem hun buurman of buurvrouw afluisteren hoe iets gezongen moet worden. Voor mij als dirigent is dat heel fijn, want nu moeten ze thuis echt goed oefenen."

Dirigent Roelof Bosma is blij dat de repetities toch weer van start kunnen gaan (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Onzeker of de concerten doorgaan

Collegium Vocale Drenthe studeert op zeven zaterdagochtenden twee Bachcantates in : 'Nun komm, der Heiden Heiland', Wachet auf, ruft uns die Stimme' en het motet: 'Komm, Jesu komm van Johann Schelle'. Het is nog maar de vraag of de concerten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dat hangt af van de coronamaatregelen. Bosma: "We volgen nauwlettend de richtlijnen van het RIVM en als het niet kan en het is niet verantwoord, dan trekken we meteen de stekker eruit. Maar we repeteren wel zoals altijd, want stel dat het wel mag en we hebben niet gerepeteerd, dan kunnen we ook geen concert geven."

De concerten staan gepland op zondag 15 november in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. De eerste uitvoering begint om 17.00 uur en de tweede om 20.00 uur, om zo tussen de optredens door de kerk goed te kunnen ventileren.