Noorderbegraafplaats Assen richt monument op voor doodgeboren kindjes

Het gaat om kinderen die tussen 1951 en 1955 levenloos zijn geboren, of voor de geboorteaangifte zijn overleden. Het was destijds normaal om de kinderen zonder grafsteen of gedenkteken te begraven.

Gewoon in het gras

"Het is heel triest. Ze liggen hier gewoon in het gras", zegt Jan Lagendijk, voorzitter van Stichting Noorderbegraafplaats Assen. "Dat vinden wij als vrijwilligers heel bizar."

Op perk 6, of het Kinderveldje zoals de vrijwilligers het noemen, liggen in vier rijen 67 kinderen begraven. De rijen liggen in een vierkante vorm met middenin een aantal graven dat wel een grafzerk heeft gekregen. Deze komen uit dezelfde periode, maar horen bij kinderen die iets langer geleefd hebben.

Jarenlang lag er verder alleen gras en was nergens aan te zien dat hier kinderen begraven liggen. "Daarom hadden we al langer de wens om een monument te plaatsen", zegt Lagendijk.

Sober maar heel mooi

Maar het maken van een grafmonument kost al gauw een paar duizend Euro. Met een gift van de Rabobank is het de stichting nu gelukt om het monument te realiseren.

Lagendijk: "Het is een zuil, met een prachtig gedicht erop van Martin Koster. Het is heel sober aan de ene kant, maar ook heel mooi. Wij zijn er heel enthousiast over."

Geert en Klazien Vegter zijn blij dat het monument er komt (Rechten: RTV Drenthe)

'Het blijft ons kind'

De kinderen hebben een naamloos graf, maar dat betekent niet dat de familie ze is vergeten. Een van de nabestaanden is Geert Vegter (91) uit Assen. Hij en zijn vrouw Klazien hebben hun eerste zoon op het kinderveldje moeten begraven.

"Als wij op de Noorderbegraafplaats komen zeggen we altijd: hier ligt ons kind. En dat blijft het altijd", zegt Vegter. "Dat er nu een monument komt, is voor ons echt een vervulling van een wens."

Geert en Klazien Vegter waren nog jong toen hun eerste kind ter wereld kwam. De uitvaart van het jongetje ging destijds heel anders dan nu het geval zou zijn. Vegter was bakker en kreeg voor de begrafenis een paar uur vrij van werk. Klazien lag nog in het ziekenhuis.

"Het kind werd begraven en ik ging daarna direct weer aan het werk. Dan werd gewoon gedacht: dat is achter de rug. Als dat je eerste kind is komt dat heel wrang over."

Officiële onthulling

Het monument wordt op 23 oktober officieel onthuld. Stichting Noorderbegraafplaats is nog op zoek naar meer nabestaanden die hierbij aanwezig willen zijn. Die kunnen zich melden via noorderbegraafplaats@outlook.com.