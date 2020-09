BSVV heeft weinig te vrezen van Fit Boys

De koffiejuffrouw van BSVV deed voor de wedstrijd een verwoede poging om scheidsrechter Wim Jagt in het voordeel van haar ploeg te laten fluiten. "Fluit je wel een beetje in ons voordeel scheidsrechter, of moet ik mijn charmes in de strijd gooien", vroeg ze lachend. De scheids ging echter niet overstag. Zo startten beide ploegen met gelijke kansen aan de wedstrijd, die al snel ontvlamde.

De wedstrijd was goed en wel 28 seconden onderweg toen Matthijs Bonnen de diepgaande Yerold Klein in het strafschopgebied vloerde. Mohammed eiste de penalty op, maar moest zijn meerdere erkennen in de 17-jarige doelman van Fit Boys, Niel van der West. Na de gemiste penalty kreeg BSVV een corner waaruit aanvoerder Jordy de Groot binnen knikte. Dat deed hij echter in buitenspelpositie. Zo had het na twee minuten al 2-0 kunnen staan, maar bleef de brilstand op het authentieke scorebord in Bovensmilde.

BSVV op voorsprong

De Groot zette Mohammed na ruim elf minuten spelen in de tweede helft wederom voor de keeper. Oog in oog met Van der West faalde de spits opnieuw, zijn inzet toucheerde de buitenkant van de paal. Even later werd De Groot op zijn beurt in stelling gebracht door Thomas Kleinbramel. De aanvoerder rondde na een knappe aanname beheerst af. Fit Boys stelde in het eerste bedrijf weinig tegenover de aanvalsdrang van de thuisploeg. Een schotje van Leon Timmerman uit de tweede lijn kon genoteerd worden als enige wapenfeit van de ploeg van Otto Halmingh. Kort voor rust verdubbelde Mohammed namens de thuisploeg uiteindelijk toch de voorsprong. Hij maakte dankbaar gebruik van een misser van Fit Boys-verdediger Arjan Keizer.

Verrassend

In de tweede helft kwamen de bezoekers toch verrassend op 2-1. De eerste uitgespeelde aanval van de groen-gelen had Eefting als eindstation en die faalde niet. Zo gloorde er toch weer hoop bij de Beiler aanhang. Moesten de charmes van de koffiejuffrouw er dan toch aan te pas komen in Bovensmilde? Nee, want in de slotfase konden de bezoekers het niet meer bolwerken en liep de thuisploeg uit naar 4-1. Bij beide goals speelde de hardwerkende, jonge spits Maarten Dijkstra een belangrijke rol.

Zo kon de koffiejuffrouw haar charmes bewaren voor in de kantine en was BSVV-trainer Ben Batterink tevreden: "Natuurlijk zit je nog wel even met samengeknepen billen als zij de 2-1 scoren. Opeens hadden zij praatjes, maar uiteindelijk hebben wij terecht gewonnen."

Met de overwinning klimt BSVV naar de tweede plaats in de zaterdag derde klasse D, al zijn er nog een aantal ploegen die vanwege coronaperikelen niet in actie zijn gekomen dit weekend. Fit Boys draagt de rode lantaarn. Volgende week gaat BSVV op bezoek in Zuidwolde bij ZZVV en Fit Boys mag dan de punten in eigen huis proberen te houden tegen FC Klazienaveen.