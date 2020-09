Sterke slotfase DOS'46 niet beloond

Vorige week leed DOS'46 de eerste nederlaag van het veldseizoen in de Ereklasse A en met koploper Fortuna als volgende tegenstander had DOS'46 vandaag geen gemakkelijke taak. De ploeg van Edwin Bouman stond ook nagenoeg de hele wedstrijd één of twee puntjes op achter tegen de ploeg uit Delft, maar de Nijeveners verloren nooit de aansluiting.

Concentratieverlies

Bij rust had Fortuna een 11-9 voorsprong gepakt. Halverwege de tweede helft kwam DOS'46 weer gelijk bij een stand van 15-15. "Daarna verloren we even de concentratie en kon Fortuna uitlopen naar 17 doelpunten," aldus Bouman. Met meerdere minuten te spelen kwam DOS'46 toch weer terug tot 17-17 en leek een gelijkspel in de maak. "Helaas laten we dan toch nog een aanval door en krijgen we vervolgens geen opening meer voor de gelijkmaker." aldus de hoofdtrainer.

Ondanks de 18-17 nederlaag gaat Bouman niet bij de pakken neerzitten. "We hadden vandaag recht op een gelijkspel en ik stap met opgeheven hoofd van het veld. We zijn de hele wedstrijd rustig gebleven en hebben ons aan het eigen plan gehouden. Daarmee hielden we tot het eind de aansluiting en werd het een echte wedstrijd. We kunnen dit meenemen naar de volgende partij."

Die volgende partij is volgende week tegen AW/DTV, dat vandaag wist te winnen van DeetosSnel.