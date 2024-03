Ronde van Drenthe zonder mannenkoers, wielerbond bezorgd over de toekomst

Leeser kijkt dan ook met zorgen naar de toekomst. "Volwaardige koersen zijn nodig voor talentontwikkeling. Een omloop is wat anders dan met een heel peloton 180 kilometer koersen van A naar B. Minder, of andere vormen van koersen kunnen de ontwikkeling van talenten doen stokken. Dat is een feit."

'Geen oplosknop gevonden'

De KNWU zegt er alles aan te doen om een oplossing te vinden. "We blijven aankloppen bij de gemeenten, provincies en de Tweede Kamer. Ook zijn we in gesprek met de politie en Natuurmonumenten. We proberen van alles, maar de oplosknop is nog niet gevonden. Wij snappen echt wel dat we mee moeten denken als het om verkeersveiligheid en natuurbehoud gaat. We moeten daar echter een balans in vinden."