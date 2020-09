Drenthe komt samen op Burendag: 'Heel snel 2500 bloembollen de grond in'

Contact met de buren

Burendag bestaat sinds 2006. Het is de bedoeling dat tijdens die dag zoveel mogelijk buren met elkaar in contact komen. Daarom worden er op allerlei plekken in Drenthe activiteiten georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen werd er nagedacht over een activiteit die op 1,5 meter afstand gedaan kon worden.

Zoals ook in Drouwen, waar om twaalf uur het grootste deel van het werk gedaan was. "Het ging als een speer", zegt initiatiefnemer Luciënne Lenstra. "Alle bloembollen zitten al in de grond."

Broodje kroket

Dus was er snel tijd voor het sociale deel van deze Burendag: een kop koffie en een broodje kroket. De bewoners kunnen het initiatief wel waarderen. Gertie Elieveld: "Het is altijd gezellig. En je weet dat je een gemeenschappelijk belang hebt wat betreft je dorp en dat is belangrijk."

Ook Lenstra vond de dag geslaagd: "Het is fantastisch om te zien dat de mensen het leuk vinden en dat hier steeds meer bloemen komen."