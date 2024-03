Jennette Mooibroek winnaar Lies van Urk-prijs Emmen

Niet aangeboren hersenletsel ontstaat na bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, tumor of ongeval. Jennette: "Hersenletsel zie je niet altijd, maar het is er wel. Sommige mensen kunnen binnen hun eigen gezin niet over het hersenletsel praten. Dat vind ik heel erg en die mensen wil ik de hand reiken."

Andere genomineerden

Lies van Urk was de eerste vrouwelijke wethouder in de gemeente Emmen. Zij was in haar werk en op persoonlijke titel een groot voorvechtster voor emancipatie. Zij overleed plotseling in 1990 tijdens een vergadering in het gemeentehuis. Ter nagedachtenis aan haar is de Lies van Urk-prijs ingesteld.