ACV kansloos onderuit tegen Hoek

Overigens was de eindstand al bij rust bereikt. ACV staat nu 15e in de Derde Divisie.

"Zij waren ons op alle fronten de baas", aldus een realistische Fred de Boer. De trainer van ACV gaf toe dat hij zelfs af en toe genoot van de opponent. "Het is dat ik van de tegenstander ben, maar anders gaf ik ze voor een paar goals een applausje. Nu ben ik uiteraard zuur, al kan ik mijn ploeg niets verwijten."

De Boer had gelijk, al had hij misschien nog wel kritiek kunnen hebben op de manier waarop zijn ploeg een strafschop tegen kreeg bij 0-1 in de 33e minuut. Nande Wielink gaf, op de achterlijn notabene, een licht duwtje aan de beste aan Hoek-zijde Giovanni Olivier Delannoy. Scheidsrechter Marco Oosting wees gedecideerd naar de stip en de penalty werd vervolgens binnengeschoten door Rik Impens.

Verder was het vooral in de eerste helft 'kat en muis', of beter 'muis en kat'. Hoek speelde sterk, scherp en was dodelijk in de omschakeling. Vanuit zo'n omschakeling scoorden de gasten in de 5e minuut (fraaie goal van Delannoy) de 0-1 en de 0-3 (Fabian Wilson, op aangeven van Delannoy). Toen amper twee minuten na de 0-3 ook de 0-4 viel (Steve Schalkwijk) vreesde het thuispubliek voor een gigantische nederlaag. Die bleef uit, want nadat kort voor rust Marco van der Heide de 1-4 scoorde vonden de gasten het verder wel prima.

Met een beetje finesse had ACV er in het tweede bedrijf nog weer een wedstrijd van kunnen maken, maar kansen op de 2-4 waren niet besteed aan Pascal Huser, Gijs Jasper, Justin Mulder en Marco van der Heide.

Jonah van der Werf terug bij ACV

Jonah van der Werf keert binnenkort weer terug in de selectie van ACV. De aanvaller, die een jaar geleden de Asser club verliet voor een avontuur in Amerika bij de San Francisco Dons, is weer terug in Assen. "Volgende week traint hij voor het eerst weer mee. Hij is fit, maar mist vanzelfsprekend ritme. We nemen de tijd met hem, maar ik ben blij dat we er weer een speler met ervaring op dit niveau bij krijgen", aldus Fred de Boer.