Taakstraf voor directeur zorginstelling voor geen hulp bieden aan cliënt in nood

De 55-jarige oud-directeur van de voormalige zorginstelling De Brink-Akker in Wijster gaf in januari 2018 als leidinggevende niet de nodige zorg aan een bewoner. De man overleed kort daarop. De rechter legde de oud-bestuurster uit Erica een taakstraf van 120 uur op.

Het Openbaar Ministerie (OM) verweet de vrouw dat zij als persoon en als leidinggevende de man in een hulpeloze toestand had gebracht, waardoor het aan haar te verwijten valt dat de man overleed. Het OM eiste een celstraf van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

'Achtervang'

Het slachtoffer was net uit het ziekenhuis gekomen. Hij had ernstige lichamelijke problemen en was zwakbegaafd. Hij kon zichzelf niet voldoende verzorgen en had recht op 24-uurszorg. Die nacht in januari was er geen personeel aanwezig. De oud-directrice stelde zichzelf op als achtervang. Ze kon op haar mobiel worden gebeld.

De vrouw hoorde de meerdere noodoproepen niet, ze was in slaap gevallen. Daarnaast had ze ook niet de juiste diploma's voor deze zorgtaken. Binnen het bedrijf was al langer bekend dat de 24-uurszorg daar niet goed was geregeld. Het idee van achtervang kwam uit de koker van dit directielid.

Hartstilstand

Ze koos ervoor om op afstand en telefonisch bereikbaar te zijn, ongeacht de zware problematiek waarin de client verkeerde. Ze heeft daarmee het risico genomen dat de man in een hulpeloze toestand terecht kon komen en hij werd niet geholpen. De man overleed uiteindelijk aan een hartstilstand.

De rechter vindt dat een zorginstelling voor beschermd en begeleid wonen een grote verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn en het beschermen van de bewoners. Zeker wanneer dit 24-uurszorg betreft voor kwetsbare personen.

Eerder gebeurd

Die zorg dient te allen tijde te worden geregeld en geboden, vindt de rechter. Dit is hier niet het geval geweest. En dit is ook al eens eerder gebeurd, in 2016. Dezelfde bewoner lag destijds vijf uur lang met een gebroken heup op de vloer, voordat hij door medebewoners werd gevonden.

Na dat incident in 2016 heeft de verdachte als leidinggevende geen stappen ondernomen om de zorg in het vervolg goed te regelen. De rechter sprak van een 'falend systeem'. De rechter vindt, in tegenstelling tot het OM, dat de verdachte niet op persoonlijke titel heeft gehandeld, maar als leidinggevende van de zorginstelling.

Geen cel